2018-10-08T04:54:20+03:00
Спорт

ВХЛ: ХК «Ермак» уступил «Сарыарке» в Караганде

Ангарская команда оказалась на последнем месте в таблице
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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ВХЛ: ХК «Ермак» уступил «Сарыарке» в Караганде. Фото: Татьяна ГЛЮК.ВХЛ: ХК «Ермак» уступил «Сарыарке» в Караганде. Фото: Татьяна ГЛЮК.
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Хоккеисты ангарского «Ермака» потерпели очередное поражение в матче Высшей хоккейной лиги. В Караганде «оранжевые» уступили местной «Сарыарке» со счетом 1:4.

Серьезную заявку на победу хозяева льда сделали еще в первом периоде, когда отправили в ворота ангарчан две безответные шайбы. Отличились Исаак Валицкий и Айрат Зиазов. Во втором отрезке команды обменялись заброшенными шайбами. На точный бросок игрока «Ермака» Артема Севанькаева, голом в составе «Сарыарки» ответил Дмитрий Желнеровский. Все вопросы о победителе хозяева сняли в заключительном периоде, когда ворота ангарчан распечатал Иван Фищенко.

После этого поражения наша команда опустилась на последнее 29 место в турнирной таблице. Следующий матч «Ермак» проведет 9 октября в Усть-Каменогорске с «Торпедо», которое занимает 19 строчку.

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