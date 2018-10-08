ВХЛ: ХК «Ермак» уступил «Сарыарке» в Караганде

СЕГОДНЯ 04:53 2018-10-08T04:54:20+03:00

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Хоккеисты ангарского «Ермака» потерпели очередное поражение в матче Высшей хоккейной лиги. В Караганде «оранжевые» уступили местной «Сарыарке» со счетом 1:4.

Серьезную заявку на победу хозяева льда сделали еще в первом периоде, когда отправили в ворота ангарчан две безответные шайбы. Отличились Исаак Валицкий и Айрат Зиазов. Во втором отрезке команды обменялись заброшенными шайбами. На точный бросок игрока «Ермака» Артема Севанькаева, голом в составе «Сарыарки» ответил Дмитрий Желнеровский. Все вопросы о победителе хозяева сняли в заключительном периоде, когда ворота ангарчан распечатал Иван Фищенко.

После этого поражения наша команда опустилась на последнее 29 место в турнирной таблице. Следующий матч «Ермак» проведет 9 октября в Усть-Каменогорске с «Торпедо», которое занимает 19 строчку.