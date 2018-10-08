2018-10-08T07:03:48+03:00
Происшествия

Взятка золотом: на севере Иркутской области старатель передал полицейскому слиток весом 200 грамм

В денежном эквиваленте – это полмиллиона рублей
Ольга БУЕВА
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Взятка золотом: на севере Иркутской области старатель передал полицейскому слиток весом 200 грамм. Фото: СК по Иркутской области.Взятка золотом: на севере Иркутской области старатель передал полицейскому слиток весом 200 грамм. Фото: СК по Иркутской области.
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Уголовное дело завели на 38-летнего жителя поселка Артемовский Бодайбинского района. Его обвиняют по статье «Дача взятки должностному лицу в крупном размере».

-- Чтобы не допустить задержания сотрудниками правоохранительных органов группы, занимающейся кражей золота на участках золотодобывающих организаций, мужчина передал полицейскому взятку - 200 граммов золота (в денежном эквиваленте – около 520 000 рублей), - сообщает СУ СК по Иркутской области.

В ведомстве рассказали, что взятку представителю правоохранительных органов мужчина дал для того, чтобы не задержали группу лиц, которые занимаются кражей золота на лицензированных участках.А также для того, что завести "коррупционные связи".

Оперативные мероприятия СК по Иркутской области проводит совместно с сотрудника УФСБ и полицией. Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде. В настоящее время он допрошен. Расследование уголовного дела продолжается.

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