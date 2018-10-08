В Иркутске из горящего общежития эвакуировали 244 человека

СЕГОДНЯ 06:38 2018-10-08T06:48:34+03:00

В здании из-за неосторожного обращения с огнем произошел пожар в туалете

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Из горящего общежития в Иркутске эвакуировали 244 человека. Пожар произошел в здании, где живут студенты технического университета. Оно расположено по адресу: улица Игошина, 7. Пожар начался в туалете, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. На место выехали четыре автоцистерны и 16 пожарных.

- К этому времени студенты сами выбежали на улицу. А пожар сотрудники общежития успели потушить, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. - От огня пострадал один квадратный метр. Уже известна и причина ЧП неосторожное обращение с огнем.

Всего в прошедшие выходные в нашем регионе было 15 мелких и крупных пожаров. Сейчас в причинах ЧП разбираются специалисты.

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