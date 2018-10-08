В Иркутске из горящего общежития эвакуировали 244 человека
Из горящего общежития в Иркутске эвакуировали 244 человека. Пожар произошел в здании, где живут студенты технического университета. Оно расположено по адресу: улица Игошина, 7. Пожар начался в туалете, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. На место выехали четыре автоцистерны и 16 пожарных.
- К этому времени студенты сами выбежали на улицу. А пожар сотрудники общежития успели потушить, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. - От огня пострадал один квадратный метр. Уже известна и причина ЧП неосторожное обращение с огнем.
Всего в прошедшие выходные в нашем регионе было 15 мелких и крупных пожаров. Сейчас в причинах ЧП разбираются специалисты.
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