Выставка к столетию ВЛКСМ открывается в Иркутске

СЕГОДНЯ 07:19 2018-10-08T09:08:43+03:00

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В отделе истории Иркутского областного краеведческого музея открывается выставка, которая называется "Нас водила молодость". Экспозицию приурочили к столетию Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ). Она начинает работать 19 октября в четверг.

- С комсомолом связаны биографии сотен наших земляков, рождение новых городов, мощных гидроэлектростанций, промышленных предприятий, железных дорог, - отметили в отделе истории музея. - Посетители увидят архивные документы, фотографии, плакаты.

Также здесь можно будет посмотреть личные вещи участников знаменитых комсомольских строек. Люди старшего поколения, наверняка, испытают ностальгию, молодежь сможет наглядно познакомиться с историей нашей страны. Экспозиция будет работать до февраля 2019 года.

Справка "КП"

Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ) - молодежная общественно-политическая организация, созданная на первом Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи 29 октября - 4 ноября 1918 года. Съезд объединил социалистические союзы рабочей и крестьянской молодежи, возникшие в 1917 году, в единую организацию.