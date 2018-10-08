2018-10-08T07:30:42+03:00
Спорт

Первый матч: БК «Иркут» откроет новый сезон домашним матчем с «Уралом»

Начало встречи в 19.00
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Первый матч: БК «Иркут» откроет новый сезон домашним матчем с «Уралом»Первый матч: БК «Иркут» откроет новый сезон домашним матчем с «Уралом»Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Баскетбольные болельщики Иркутска дождались нового сезона. БК «Иркут» 8 октября откроет его домашним матчем с «Уралом» из Екатеринбурга. Игра состоится во Дворце спорта "Труд", в 19:00.

Напомним, в прошлом сезоне «оранжево-черные» по итогам регулярного чемпионата Суперлиги-1 не смогли выйти в плей-офф, заняв 9 место. «Урал» же наоборот, сыграл в главных играх, заняв 6 строчку.

- Состав "Урала" в этом сезоне обновился, в команду пришли игроки из Лиги ВТБ: Иван Нелюбов, Александр Карпухин, Денис Левшин. Главным тренером остался Вадим Филатов. Под его руководством, впервые с 2015 года, клуб в прошлом сезоне вышел в плей-офф, - сообщили в пресс-службе «Иркута».

Как отметил старший тренер иркутян Александр Лукин, «Урал» - это команда нацеленная на игру от обороны. Перед иркутской публикой гости из Екатеринбурга предстанут сбалансированным коллективом без явных слабых мест.

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