Мэр Иркутска дал интервью радио «Комсомольская правда» в Москве

СЕГОДНЯ 07:43 2018-10-08T07:43:49+03:00

Дмитрий Бердников рассказал в эфире о проекте «умный город» [слушайте 8 октября в 17.45 на 91,5 fm]

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Об участии в международном форуме "Российская энергетическая неделя" и о проекте "умный город" мэр Иркутска Дмитрий Бердников рассказал в интервью, которое он дал радио «Комсомольская правда» в Москве. Программу «Первые лица» слушайте 8 октября в 17.45. Радио "Комсомольская правда" - 91,5 fm

Напомним, что с 3 по 6 октября в столице страны проходил форум «Российская энергетическая неделя – 2018». В его рамках состоялся Международный саммит мэров по энергоэффективности и устойчивому развитию городов, где глава столицы Приангарья представил доклад «Инвестиции в энергосбережение: практика Иркутска по привлечению внебюджетных средств».

– Строительство жилья, социальных объектов должно идти в соответствии с современными стандартами, c учетом требований экономии ресурсов, – отметил в своем выступлении Дмитрий Бердников.

На панельной сессии «Энергоэффективные и умные города: опыт России и Франции» глава столицы Приангарья также поделился опытом внедрения в Иркутске системы «умного города». Так, в областном центре вводится интеллектуальное облачное видеонаблюдение. Более 150-ти видеокамер уже работают на территории общественных пространств Иркутска. В 2019 году будут внедрены сервисы «умного» подъезда и дворовых территорий, «умных» светофоров, городской интеллектуальной транспортной системы.