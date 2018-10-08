Один человек погиб и два получили травмы на пожарах в Иркутской области
15 пожаров произошло за выходные в Иркутской области. Горели частные дома, гаражи, две машины, баня.
- Всего пришлось эвакуировать 312 человек, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. - Шестерых удалось спасти, еще два человека получили травмы, один погиб.
Напомним, "КП-Иркутск" уже сообщала, что из общежития вуза были эвакуированы 244 человека. Здесь произошел пожар в туалете на четвертом этаже.
В Нижнеилимском районе загорелся пятиэтажный дом. Из трехкомнатной квартиры в последний момент спасли 15-летнего подростка, который получили термические ожоги.
В поселке Рудногорске, который расположен в этом же районе, загорелся жилой дом. По лестничным маршам эвакуировали 30 жильцов. На полу в коридоре обнаружили 48-летнего мужчину, спасти которого уже не удалось.
- В Братске из-за неисправной печи в гаражном кооперативе произошел пожар, - добавляют в пресс-службе. - Общая площадь пожара составила семь квадратных метров.
МЧС сейчас разбирается во всех случаях ЧП.