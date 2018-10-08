2018-10-08T09:28:36+03:00
Происшествия

Один человек погиб и два получили травмы на пожарах в Иркутской области

Всего из горящих зданий эвакуировали 312 человек
Ольга БУЕВА
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Один человек погиб и два получили травмы на пожарах в Иркутской области. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.Один человек погиб и два получили травмы на пожарах в Иркутской области. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
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15 пожаров произошло за выходные в Иркутской области. Горели частные дома, гаражи, две машины, баня.

- Всего пришлось эвакуировать 312 человек, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. - Шестерых удалось спасти, еще два человека получили травмы, один погиб.

Напомним, "КП-Иркутск" уже сообщала, что из общежития вуза были эвакуированы 244 человека. Здесь произошел пожар в туалете на четвертом этаже.

В Нижнеилимском районе загорелся пятиэтажный дом. Из трехкомнатной квартиры в последний момент спасли 15-летнего подростка, который получили термические ожоги.

В поселке Рудногорске, который расположен в этом же районе, загорелся жилой дом. По лестничным маршам эвакуировали 30 жильцов. На полу в коридоре обнаружили 48-летнего мужчину, спасти которого уже не удалось.

- В Братске из-за неисправной печи в гаражном кооперативе произошел пожар, - добавляют в пресс-службе. - Общая площадь пожара составила семь квадратных метров.

МЧС сейчас разбирается во всех случаях ЧП.

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