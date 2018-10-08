2018-10-08T10:21:04+03:00
Происшествия

Банду налетчиков, взрывавших при помощи газовых баллончиков банкоматы, осудили в Иркутске

Также организованная группа совершила разбойное нападение на магазин
Ольга БУЕВА
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Банду налетчиков, взрывавших при помощи газовых баллончиков банкоматы, осудили в ИркутскеБанду налетчиков, взрывавших при помощи газовых баллончиков банкоматы, осудили в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Ангарске осудили организованную группу по делу в взрывах банкоматов. Кроме того, подельники с оружием напали на один из магазинов в Ангарске.

- Осенью прошлого года молодая жительница Ангарска, находясь в трудном материальном положении, решили совершить кражу банкомата, - сообщает пресс-служба прокуратуры по Иркутской области.

Ангарчанка нашла "инструкцию" в Интернете: на роликах она увидела, что банкоматы преступники взрывают при помощи газовых баллонов и других технических средств.

Но на преступление сибирячка пошла не одна, она привлекла еще трех подельников. Для того, чтобы передвигаться по городу, грабители наняли автомобиль. Также женщина купила обрез ружья с патронами, газовые баллоны и специальные средства для взрыва. Для маскировки - шапки, маски и печатки.

Попыток похитить деньги из банкоматов было несколько. Но для преступников все они закончились неудачно. Завладеть купюрами им не удалось, зато они устроили пожар, которые уничтожил имущество финансовой организации - банкомат и павильон.

Задержали налетчиков в Ангарске, где они пытались проникнуть на один из магазинов.

Преступников осудили: организатор получила 10 лет лишения свободы. Ее подельники - 4, 5 и 7 лет. Водителю, который не знал, о том, что его наняла банда преступников, дали условное наказание.

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