Двух депутатов Осинского района лишили полномочий

СЕГОДНЯ 12:03 2018-10-08T12:03:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Два депутата Осинского района не предоставили сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

- Также они не предоставили аналогичные сведения о своих супругах и несовершеннолетних детей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области. - Хотя это является обязательной процедурой.

Поэтому представители прокуратуры обратились к председателю Думы Осинского муниципального района с требование досрочно прекратить полномочия этих народных избранников.

В ведомстве добавляют, что требования прокурора удовлетворены. Причины, по котором парламентарии не стали делиться с общественностью такими сведениями, не называют.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На заседании Думы города Иркутска в четверг, 28 июня, принято решение об освобождении от должности Сергея Юдина. Его полномочия депутата досрочно прекращены в связи с утратой доверия за нарушение законодательства о противодействии коррупции. Все дело в том, что он указал не все свои доходы.