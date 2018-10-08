2018-10-08T12:03:27+03:00
Общество

Двух депутатов Осинского района лишили полномочий

Народные избранники не представили сведения о доходах
Ольга БУЕВА
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Двух депутатов Осинского района лишили полномочийДвух депутатов Осинского района лишили полномочийФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Два депутата Осинского района не предоставили сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

- Также они не предоставили аналогичные сведения о своих супругах и несовершеннолетних детей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области. - Хотя это является обязательной процедурой.

Поэтому представители прокуратуры обратились к председателю Думы Осинского муниципального района с требование досрочно прекратить полномочия этих народных избранников.

В ведомстве добавляют, что требования прокурора удовлетворены. Причины, по котором парламентарии не стали делиться с общественностью такими сведениями, не называют.

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На заседании Думы города Иркутска в четверг, 28 июня, принято решение об освобождении от должности Сергея Юдина. Его полномочия депутата досрочно прекращены в связи с утратой доверия за нарушение законодательства о противодействии коррупции. Все дело в том, что он указал не все свои доходы.

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