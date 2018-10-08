2018-10-08T12:17:46+03:00
Афиша Иркутска

«Доктор Джаз» вернулись из Японии и открывают новый музыкальный сезон

Первый концерт состоится уже 10 октября
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Музыкальный коллектив "Доктор Джаз" открывает новый концертный сезон.Музыкальный коллектив "Доктор Джаз" открывает новый концертный сезон.
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Творческий коллектив «Доктор джаз» открывает очередной концертный сезон. Первый концерт под названием «Возвратясь из дальних странствий» пройдет уже в эту среду, 10 октября в «Доме актера». Начало в 19:00. Артисты представят старые и новые хиты, которые они играли в гастрольном туре сначала в Санкт-Петербурге, затем в Японии на международном фестивале «Kanazawa JAZZ STREET».

- Мы хотим поделиться со зрителями яркими впечатлениями от поездок, - рассказал художественный руководитель ансамбля «Доктор Джаз» Александр Филиппов. - На фестивале мы получили творческое вдохновение, и это, несомненно, отразилось на нашей музыке.

По приезде ансамбля «Доктор Джаз» в город корреспонденту «Комсомольской правды» в Иркутске удалось лично пообщаться с артистами. Полное интервью вы можете прочитать здесь.

Спрвка КП:

"Доктор Джаз" - ведущий джазовый коллектив Иркутска. Деятельность ансамбля берет свое начало еще в 2001 году. За прошедшие годы коллектив покорил сердца многих зрителей. Музыкантов ансамбля "Доктор Джаз" ценят и любят во многих уголках России и зарубежья.

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