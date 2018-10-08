Умер Василий Кучеренко, иркутский коллекционер и музыкальный обозреватель

СЕГОДНЯ 13:36 2018-10-08T13:36:33+03:00

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Иркутский коллекционер и музыкальный обозреватель Василий Кучеренко скончался 8 октября. Он стал известен в 70-90-х годах, когда начал писать обо всех культурных событиях города.

Родился Василий Кучеренко в городе Черемхово, получил техническое образование в институте, собирался окончить аспирантуру и пойти по стопам отца, который был геофизиком, однако судьба сложилась иначе. Он устроился на работу в одну из студий звукозаписи по тиражированию музыки. Сначала был переводчиком, а затем стал, как это теперь называется, музыкальным редактором. Затем с друзьями основал свою фирму, занялся собственными радиопроектами. Затем его приглашали на программы известные теле- и радиостудии Иркутска. Активно сотрудничал Василий Кучеренко и с «Комсомольской правдой».

Что касается его музыкальной коллекции, то она насчитывает больше 8000 дисков. Прощание с Василием Кучеренко состоится 10 октября в Харлампиевском храме, а похоронят его на Смоленском кладбище.