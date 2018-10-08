СЕГОДНЯ 13:41 2018-10-08T13:42:12+03:00

В Тайшете нетрезвого водителя, который за рулем иномарки протаранил четыре машины, оштрафовали Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В Тайшете полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП с участием пяти авто.

Здесь, как сообщала "КП-Иркутск", 23-летний парень вышел из кафе, сел в свою иномарку и повредил четыре машины, которые были припаркованы вдоль обочины дороги. Полиция начала свою проверку.

- ДТП произошло около половины пятого утра, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. - Вмятины получили иномарки «Тойота Ипсум», «Кадилах», «Хонда Рафага» и «Хонда Аифвейф».

Самого лихача увезли в больницу с различными травмами. Также выяснилось, что у молодого человека не было водительского удостоверения. Кстати, суд уже привлекал его к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Молодой человек выплатит штраф в размере 30 тысяч рублей. Также ему грозит до двух лет лишения свободы по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".