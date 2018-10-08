СЕГОДНЯ 15:57 2018-10-08T15:57:00+03:00

СК: по факту ДТП в Иркутске, в котором погиб первоклассник, началась доследственная проверка. Фото: ДТП-38

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Страшное ДТП произошло сегодня в Иркутске на пересечении улиц Напольной и Ушаковской. Здесь под колеса трамвая попал восьмилетний мальчик, который спешил на уроки. Школьника спасти не удалось.

- Мы начали доследственную проверку по признакам преступлений по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровью потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, - сообщается на сайте СУ СК по Иркутской области.

Выяснилось, что мальчик, выходя из трамвая, разговаривал по телефону. И внезапно начал обходить трамвай с передней части.

Теперь следователям предстоит выяснить все подробности ЧП. И только после этого принять процессуальное решение. Тем временем, на месте аварии уже появились траурные гвоздики.