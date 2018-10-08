2018-10-08T15:57:00+03:00
Авто

СК: по факту ДТП в Иркутске, в котором погиб первоклассник, началась доследственная проверка

Трагедия произошла сегодня, 8 октября
Ольга БУЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
СК: по факту ДТП в Иркутске, в котором погиб первоклассник, началась доследственная проверка. Фото: ДТП-38СК: по факту ДТП в Иркутске, в котором погиб первоклассник, началась доследственная проверка. Фото: ДТП-38
Изменить размер текста:

Страшное ДТП произошло сегодня в Иркутске на пересечении улиц Напольной и Ушаковской. Здесь под колеса трамвая попал восьмилетний мальчик, который спешил на уроки. Школьника спасти не удалось.

- Мы начали доследственную проверку по признакам преступлений по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровью потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, - сообщается на сайте СУ СК по Иркутской области.

Выяснилось, что мальчик, выходя из трамвая, разговаривал по телефону. И внезапно начал обходить трамвай с передней части.

Теперь следователям предстоит выяснить все подробности ЧП. И только после этого принять процессуальное решение. Тем временем, на месте аварии уже появились траурные гвоздики.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тайшете нетрезвого водителя, который за рулем иномарки протаранил четыре машины, оштрафовали
Умер Василий Кучеренко, иркутский коллекционер и музыкальный обозреватель
«Доктор Джаз» вернулись из Японии и открывают новый музыкальный сезон
Двух депутатов Осинского района лишили полномочий
Банду налетчиков, взрывавших при помощи газовых баллончиков банкоматы, осудили в Иркутске
Уриковской СОШ исполнилось 145 лет
Один человек погиб и два получили травмы на пожарах в Иркутской области
Мэр Иркутска дал интервью радио «Комсомольская правда» в Москве
Первый матч: БК «Иркут» откроет новый сезон домашним матчем с «Уралом»
Выставка к столетию ВЛКСМ открывается в Иркутске
В Иркутске из горящего общежития эвакуировали 244 человека
ИГУ вошел в международный рейтинг университетов
Взятка золотом: на севере Иркутской области старатель передал полицейскому слиток весом 200 грамм
ВХЛ: ХК «Ермак» уступил «Сарыарке» в Караганде
Иркутская офтальмологическая клиника «МедСтандарт»: Длительное восстановление после операции по лазерной коррекции зрения - миф
Первоклассник погиб под колесами трамвая в Иркутске