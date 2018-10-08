Первый блин комом: БК «Иркут» проиграл «Уралу» в стартовом матче нового сезона Суперлиги-1

СЕГОДНЯ 19:15 2018-10-08T19:16:56+03:00

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Баскетболисты «Иркута» не смогли порадовать своих болельщиков в первом матче нового сезона Суперлиги-1. На паркете Дворца спорта «Труд» «оранжево-черные» проиграли «Уралу» из Екатеринбурга со счетом 73:80.

При этом начали матч иркутяне вполне уверенно. В атаке у нас солировал новичок - американец Халиль Куинтон Дьюкс, по ходу первой четверти не промахнувшийся ни разу, и по итогу игры набравший 30 очков. Не отставали от темнокожего легионера и другие новобранцы команды: издалека забил Роман Лагутин, с двухочковой дистанции точен был Юрий Першин. Но их усилий не хватило. Первую четверть наши парни проиграли в одно очко.

- Следующий игровой отрезок прошел по похожему сценарию. Сначала «Иркут» убежал вперед на 6 очков. Но «Урал» догнал и вырвался вперед - 35:36. Впрочем концовку этой четверти «оранжево-черные» все-таки за собой оставили, уйдя на большой перерыв с минимальным перевесом – 39:38, - сообщили в пресс-службе «Иркута».

В заключительном четвертом игровом периоде, мяч у игроков «Иркута» предательски не лез в кольцо, хозяева нервничали и фолили, а гости вырвались вперед, и довели дело до победы.

Следующий матч «Иркут» проведет также на своем паркете. 11 октября в гости к нам пожалует «Университет-Югра» из Сургута.