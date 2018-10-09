2018-10-09T02:45:07+03:00
Спорт

Иркутские спортсмены завоевали 12 медалей на Всероссийском турнире по греко-римской борьбе

Турнир состоялся в эти выходные с 6 по 7 октября
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Спортсмены из Иркутска достойно выступили на соревнованиях по греко-римской борьбе.Спортсмены из Иркутска достойно выступили на соревнованиях по греко-римской борьбе.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске завершился турнир по греко-римской борьбе имени К.Г. Вырупаева. В «Байкал-Арене» сошлись самые сильные спортсмены Приангарья и всех России.

- Турнир – это дань памяти нашему земляку Константину Григорьевичу Вырупаеву, который не просто великий спортсмен, но и выдающийся тренер, наставник, - отметил министр спорта Иркутской области Илья Реник. - Поэтому сегодня нам очень важно сохранить традиции, заложенные в греко-римской борьбе.

На данный момент в Иркутской области греко-римской борьбой занимаются более 2 тысяч спортсменов. Это внушительное количество. Многие из борцов достойно выступают на всероссийских и мировых соревнованиях.

Турнир в Иркутске проводился среди спортсменов разных весовых категорий.

Иркутяне завоевали 12 медалей: 4 золотые, 3 серебряные и 5 бронзовых.

Золото взяли: Махмаджон Исмоилов (весовая категория 77 кг), Евгений Игнатьев (82), Артем Ботоян (87) и Дмитрий Гранин (97).

Чуть-чуть не дотянули до победы, но забрали серебро: Антон Дмитриченко в весовой категории 60 кг, Карим Мустакимов в категории 77 кг и Роман Костин в весе 87 кг.

Бронзовые награды турнира выиграли Спартак Нахапетян (67 кг), Максим Ежков (72 кг), Захар Куликов (82 кг), Арам Астатурян (87 кг) и Андрей Аксаментов (130 кг).

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