В Иркутской области арестовали водителя, который убил двух человек

СЕГОДНЯ 04:40 2018-10-09T04:40:40+03:00

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В Усть-Удинском районе арестовали предполагаемого преступника, который днем 2 октября совершил ДТП с летальным исходом на объездной дороге «Новая Уда - Усть-Уда». Подозреваемый находился за рулем большегрузного автомобиля, лихачил, не соблюдал правила дорожного движения. Что и привело к автомобильной аварии с легковым автомобилем, который двигался по встречке. В результате столкновения оба пассажира лекговушки погибли до приезда скорой помощи. Водитель КАМАЗа скрылся с места преступления. Вскоре обвиняемого нашли оперативники.

- Им оказался 51-летний ранее судимый житель села Новая Уда, который уже 5 раз за этот год привлекался к административной ответственности за различные нарушения Правил дорожного движения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Сейчас в отношении мужчины заведено уголовное дело. Ему грозит срок до 7 лет лишения свободы.