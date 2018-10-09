Преподавателя Иркутского университета оштрафовали за взятки
Один из преподавателей Иркутского государственного аграрного университета имени А. А. Ежевского за деньги ставил ложные оценки ученикам вуза. Суд установил, что таких случаев было, по меньшей мере, 20.
- Установлено, что в феврале 2018 года Намсараев, являясь должностным лицом государственного учреждения и имея право принимать решения, обязательные для исполнения, получил мелкие взятки от студентов аграрного университета, за что внес в официальные документы - зачетные книжки и экзаменационные ведомости заведомо ложные сведения о сдаче экзамена по дисциплине «Организация и экономика ветеринарного дела», - сообщили в пресс-службе Куйбышевского районного суда.
На судебном заседании преподаватель свою вину признал в полном объеме. Теперь ему придется выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.
Читайте также:
ДТП в Иркутске. Первоклассник попал под трамвай.