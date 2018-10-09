2018-10-09T05:05:54+03:00
Происшествия

Преподавателя Иркутского университета оштрафовали за взятки

Ему пришлось заплатить 200 тысяч рублей
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Преподаватель Иркутского вуза оштрафован за взятки.Преподаватель Иркутского вуза оштрафован за взятки.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Один из преподавателей Иркутского государственного аграрного университета имени А. А. Ежевского за деньги ставил ложные оценки ученикам вуза. Суд установил, что таких случаев было, по меньшей мере, 20.

- Установлено, что в феврале 2018 года Намсараев, являясь должностным лицом государственного учреждения и имея право принимать решения, обязательные для исполнения, получил мелкие взятки от студентов аграрного университета, за что внес в официальные документы - зачетные книжки и экзаменационные ведомости заведомо ложные сведения о сдаче экзамена по дисциплине «Организация и экономика ветеринарного дела», - сообщили в пресс-службе Куйбышевского районного суда.

На судебном заседании преподаватель свою вину признал в полном объеме. Теперь ему придется выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

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