В Тайшете подростки разгромили сквер: выдернули лавочки и урны

СЕГОДНЯ 05:22 2018-10-09T05:23:08+03:00

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5 октября в Тайшете дворники во время уборки сквера и площади «Юбилейная» обнаружили, что урны и скамейки испорчены. Они сразу обратились в полицию с заявлением.

Сотрудники полиции тут же выехали на место происшествия. Ими была изъята запись с камер видеонаблюдения. На пленке видно, что пятеро молодых людей выдергивают урны и парковые скамейки. Как сообщают в пресс-службе МВД по Тайшетскому району, это произошло вечером предыдущего дня в период времени с 21:50 до 22:10.

Полиция объявила в розыск хулиганов. Виновников отыскали быстро. Ими оказались студенты профессионального училища Тайшета, которые являются несовершеннолетними. Свои действия подростки никак не смогли объяснить и аргументировать. Впоследствии они раскаялись в содеянном. Родители и законные представители привлечены к административной ответственности. Сейчас сотрудниками полиции проводится правовая оценка действий сотрудников.