2018-10-09T05:23:08+03:00
Происшествия

В Тайшете подростки разгромили сквер: выдернули лавочки и урны

Это случилось 4 октября вечером
Валентина ГИЛЕВИЧ
Поделиться:
В Тайшете подростки разгромили сквер.В Тайшете подростки разгромили сквер.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

5 октября в Тайшете дворники во время уборки сквера и площади «Юбилейная» обнаружили, что урны и скамейки испорчены. Они сразу обратились в полицию с заявлением.

Сотрудники полиции тут же выехали на место происшествия. Ими была изъята запись с камер видеонаблюдения. На пленке видно, что пятеро молодых людей выдергивают урны и парковые скамейки. Как сообщают в пресс-службе МВД по Тайшетскому району, это произошло вечером предыдущего дня в период времени с 21:50 до 22:10.

Полиция объявила в розыск хулиганов. Виновников отыскали быстро. Ими оказались студенты профессионального училища Тайшета, которые являются несовершеннолетними. Свои действия подростки никак не смогли объяснить и аргументировать. Впоследствии они раскаялись в содеянном. Родители и законные представители привлечены к административной ответственности. Сейчас сотрудниками полиции проводится правовая оценка действий сотрудников.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пенсионерка из Ангарска, представляясь сотрудницей турфирмы, обманывала горожан
Команда «Раисы» из Иркутска набирает группу поддержки на полуфинал Высшей лиги КВН
Преподавателя Иркутского университета оштрафовали за взятки
В Иркутской области арестовали водителя, который убил двух человек
Иркутские спортсмены завоевали 12 медалей на Всероссийском турнире по греко-римской борьбе
Первый блин комом: БК «Иркут» проиграл «Уралу» в стартовом матче нового сезона Суперлиги-1
Владимир Путин освободил Восточно-Сибирского транспортного прокурора от занимаемой должности
СК: по факту ДТП в Иркутске, в котором погиб первоклассник, началась доследственная проверка
В Тайшете нетрезвого водителя, который за рулем иномарки протаранил четыре машины, оштрафовали
Умер Василий Кучеренко, иркутский коллекционер и музыкальный обозреватель
«Доктор Джаз» вернулись из Японии и открывают новый музыкальный сезон
Двух депутатов Осинского района лишили полномочий
Банду налетчиков, взрывавших при помощи газовых баллончиков банкоматы, осудили в Иркутске
Уриковской СОШ исполнилось 145 лет
Один человек погиб и два получили травмы на пожарах в Иркутской области
Мэр Иркутска дал интервью радио «Комсомольская правда» в Москве
Первый матч: БК «Иркут» откроет новый сезон домашним матчем с «Уралом»
Выставка к столетию ВЛКСМ открывается в Иркутске
В Иркутске из горящего общежития эвакуировали 244 человека
ИГУ вошел в международный рейтинг университетов
Взятка золотом: на севере Иркутской области старатель передал полицейскому слиток весом 200 грамм
ВХЛ: ХК «Ермак» уступил «Сарыарке» в Караганде
Иркутская офтальмологическая клиника «МедСтандарт»: Длительное восстановление после операции по лазерной коррекции зрения - миф
Первоклассник погиб под колесами трамвая в Иркутске