Команда «Раисы» из Иркутска набирает группу поддержки на полуфинал Высшей лиги КВН

СЕГОДНЯ 05:58 2018-10-09T05:58:29+03:00

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Иркутская команда юмористок «Раисы» выступить в Москве 20 октября. Девушки сыграют в полуфинале Высшей лиге клуба веселых и находчивых в Москве. Артисткам нужна ваша поддержка.

Естественно, иркутяне будут смотреть игру по телевизору, но кому-то повезет больше. Ведь, команда объявила о том, что они ищут группу поддержки. Кстати, места в группе ограничены, поэтому поспешите оставить заявку на официальной странице команды «Раисы» ВКонтакте.

Сам полуфинал состоится в Центральном академическом театре российской армии в Москве 20 октября. По итогам двух полуфиналов, которые пройдут 13 и 20 октября будет выявлена пятерка финалистов. Среди них разыграют желанный кубок и чемпионский титул Высшей лиги КВН. Ну что же, верим в наших девчонок и болеем за них.