Деятельность серийного интернет-мошенника пресекли в Чите

СЕГОДНЯ 07:07 2018-10-09T07:08:19+03:00

Он выставлял объявления о продаже ноутбука, брал предоплату и менял номер

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В Чите полицейские задержали мошенника, который долгое время обманывал покупателей через сайты купли-продажи. Им оказался 24-летний местный житель. В данный момент причастность молодого человека установлена в отношении 9 случаев. Жертвами оказались не только забайкальцы.

- Так, в сентябре злоумышленник похитил 25 тысяч рублей у жителя Астрахани, разместив на сайте «Авито» объявление о продаже ноутбука, - сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Забайкальскому краю. - Аналогичным способом задержанный обманул жителя Уфы, похитив у него 35 тысяч рублей.

Жертвы сами звонили преступнику в надежде приобрести желаемый товар. Мужчина брал с них предоплату и тут же менял номер телефона.

Полицейским удалось задержать преступника. В его квартире были обнаружены банковские карты, съемные носители, сотовый телефон и большое количество сим-карт.

Молодой человек вину признал. По предварительным подсчетам ущерб, нанесенный жертвам, составляет более 600 тысяч рублей.