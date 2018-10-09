2018-10-09T07:38:45+03:00
Происшествия

Мужчина из Иркутска хотел продать «Танчики», но стал жертвой мошенника

В Иркутске мужчину обманули на 15 тысяч рублей через онлайн-игру
Валентина ГИЛЕВИЧ
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В Иркутске мужчина хотел продать аккаунт в онлайн-игре, но стал жертвой мошенника.В Иркутске мужчина хотел продать аккаунт в онлайн-игре, но стал жертвой мошенника.Фото: Виктория МИНАЕВА
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32-летний житель Иркутска обратился с заявлением в полицию. Он рассказал о том, что совсем недавно разместил в интернете объявление о продаже аккаунта в популярной онлайн-игре «World of tanks». Через некоторое время с ним связался потенциальный покупатель. Мужчины связались по скайпу.

- Гражданин отметил, что проживает в Германии и готов внести оплату при гарантии добропорядочности продавца, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Для этого он убедил свою будущую жертву приобрести несколько ваучеров на общую сумму 15 тысяч рублей и сообщить коды к их идентификации.

Владелец аккаунта все сделал и сообщил нужные сведения мошеннику. Деньги со счета иркутянина сняли. Но вдруг покупатель неожиданно перестал выходить на связь.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведется расследование.

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