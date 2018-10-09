Мужчина из Иркутска хотел продать «Танчики», но стал жертвой мошенника
32-летний житель Иркутска обратился с заявлением в полицию. Он рассказал о том, что совсем недавно разместил в интернете объявление о продаже аккаунта в популярной онлайн-игре «World of tanks». Через некоторое время с ним связался потенциальный покупатель. Мужчины связались по скайпу.
- Гражданин отметил, что проживает в Германии и готов внести оплату при гарантии добропорядочности продавца, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Для этого он убедил свою будущую жертву приобрести несколько ваучеров на общую сумму 15 тысяч рублей и сообщить коды к их идентификации.
Владелец аккаунта все сделал и сообщил нужные сведения мошеннику. Деньги со счета иркутянина сняли. Но вдруг покупатель неожиданно перестал выходить на связь.
Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведется расследование.