2018-10-09T08:07:34+03:00
Происшествия

Ангарчанин сбежал из тюрьмы, но был найден через две недели на берегу Байкала

Мужчину перевели из колонии поселения в колонию строгого режима
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Мужчина сбежал из тюрьмы, но был найден через две недели на берегу Байкала.Мужчина сбежал из тюрьмы, но был найден через две недели на берегу Байкала.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Ранее судимый гражданин отбывал срок в колонии поселения. Но в июле этого года мужчина сбежал.

- В июле этого года П., будучи осужденный к лишению свободы с отбыванием в колонии поселения, самовольно покинул ее территорию и был объявлен в розыск, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Иркутской области.

Сотрудники полиции нашли преступника через две недели. Он находился на берегу Байкала.

Анграский городской суд постановил, что поскольку мужчина совершил побег при не отбытой и не погашенной судимости, то отныне свой срок он будет коротать уже не в колонии поселения, а в колонии строгого режима еще 2 года и 4 месяца.

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