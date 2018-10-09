2018-10-09T08:53:24+03:00
Спорт

На одного защитника меньше: «Байкал-Энергия» расторгла контракт с Тимуром Кутуповым

В составе иркутян хоккеист провел 6 лет
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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На одного защитника меньше: «Байкал-Энергия» расторгла контракт с Тимуром КутуповымНа одного защитника меньше: «Байкал-Энергия» расторгла контракт с Тимуром Кутуповым
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Еще на одного защитника в иркутской «Байкал-Энергии» стало меньше. Команду покидает 34-летний Тимур Кутупов. Напомним, тренерский штаб бело-синих не включил хоккеиста в состав на Кубок мира, который с 11 по 14 октября пройдет в Швеции.

- Очевидно, это и повлияло на решение Тимура покинуть "Байкал-Энергию", - сообщают в пресс-службе бело-синих. - Клуб рассчитывал на опытного и проверенного бойца в стартовавшем сезоне, однако тот был непреклонен. С учётом заслуг спортсмена ему пошли навстречу и в итоге расторжение контракта состоялось по взаимному соглашению, при этом Тимур Кутупов получил статус свободного агента.

Добавим, что в составе иркутской команды Тимур Кутупов выступал шесть сезонов, сыграв в 182 матчах чемпионатов страны и в 58 кубковых матчах. Играя за «Байкал-Энергию» Тимур завоевал дважды серебряные и дважды бронзовые медали чемпионата России, а также стал обладателем Кубка России.

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