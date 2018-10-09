Пристегни ремень: иркутские полицейские проведут рейд на городских дорогах

СЕГОДНЯ 09:21 2018-10-09T09:21:56+03:00

Инспекторы ГИБДД будут выявлять нарушителей, которые не пристегиваются ремнем безопасности, и перевозят детей без кресел

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Внимание, иркутские автомобилисты! С 10 по 12 октября инспекторы ГИБДД проведут рейд на городских дорогах по выявлению нарушителей, которые не пристегиваются ремнем безопасности, и перевозят маленьких детей без удерживающих кресел.

Полицейские еще раз напоминают водителям, что ремень безопасности - наиболее эффективное устройство, позволяющее уменьшить тяжесть травм водителя и пассажиров при серьезных авариях. Ну а детей в возрасте до 7 лет нужно перевозить только с использованием специальных детских удерживающих устройств. Кроме того, дети от 7 до 12 лет должны перевозиться в креслах, соответствующих росту и весу ребенка.

- За нарушения правил перевозки детей-пассажиров можно попасть на штраф в 3 тысячи рублей. Ну а за не пристегнутый ремень штраф составляет 1 тысячу рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

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