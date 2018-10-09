Шубы вне закона: иркутская таможня обнаружила в бутиках около тысячи "нелегальных" шуб

СЕГОДНЯ 11:42 2018-10-09T11:47:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Покупатели чаще всего знают - по закону они имеют право спросить у продавца документы на шубы. Также меховое изделие маркируют идентификационным знаком (КИЗ), содержащим встроенную радиочастотную метку, по которой можно проследить происхождение товара и всю необходимую информацию. В реальности все эти данные получить сложно. У проверяющих возможности куда шире. Им то уж точно продавец обязан предъявить все документы. В том числе и те, что подтверждают - товар иностранного производства прошел через таможню, уплачены все пошлины и сборы. С проверками в торговых точках Иркутска таможня бывает регулярно.

- В этот раз при проверке была обнаружена целая партия незаконного товара - 991 шуба (из меха норки - 901 шуба; еще 22 шубы из овчины; 19 - из песца; 18 - из лисы; 12 - из енота; 6 -из козы; по 4- из меха нутрии и камышового кота; 3- теленка, 2- куницы), - сообщает пресс-служба иркутской таможни. - Оказалось, что КИЗы шуб содержат некорректную информацию, не соответствующую требованиям законодательства.

Директор фирмы оправдывался: все меха были куплены за наличные на одном из московских рынков, все они китайского производства. Договоры купли-продажи не оформлялись, а в подтверждение оплаты продавцами передавались только товарные чеки. В результате, компания так и не представила таможенникам никаких документов, подтверждающих законность происхождения этих шуб.

На партию наложили арест. Но это не значит, что шубки не найдут своих владелиц. Найдут, так как директор фирмы оформил все необходимые бумаги и оплатил пошлины - более 14 миллионов 244 тысячи рублей.

Чтобы cитуация не повторялась с другими предпринимателями, Иркутская таможня рекомендует предпринимателям обращать внимание на законность их ввоза из-за рубежа и получать у продавцов соответствующие подтверждающие документы.