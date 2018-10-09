2018-10-09T12:12:20+03:00
Общество

Разоружили: у иркутян изъяли около 5 тысяч различных "стволов"

Официальное разрешение на хранение ружей и пистолетов имеют более 80 тысяч жителей региона
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Разоружили: у иркутян изъяли около 5 тысяч различных "стволов".Разоружили: у иркутян изъяли около 5 тысяч различных "стволов".Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Есть театральное правило - если ружье висит на сцене, значит, оно обязательно выстрелит. Жизнь - не театр. Но это правило в ней тоже железно работает. Поэтому на все оружие, что есть на руках у жителей региона, нужны лицензии. А силовики обязаны контролировать ситуацию с ними.

-С начала года изъяли у жителей Приангарья 4749 единиц оружия и 4622 штук патронов различного калибра, - сообщает пресс-служба Росгвардии по Иркутской области. - Основная часть изъятого - охотничьи ружья, травматические пистолеты, газовые пистолеты, винтовки. Проверяли, прежде всего, тех, кто нарушил сроки сроки перерегистрации разрешений на хранение и ношение оружия.

В настоящее время в Иркутской области зарегистрировано 83 тысячи 598 владельцев оружия, которые получили разрешение и лицензию на их хранение и ношение.

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