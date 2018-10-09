ОРВИ 2018 в Иркутской области: с кашлем и температурой слегли почти 14 тысяч сибиряков

СЕГОДНЯ 13:32 2018-10-09T13:32:41+03:00

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За окном - почти середина осени. Болеть в такую погоду ох как неприятно, но ничего не поделаешь - сезонные болезни наступают. Грипп до нас еще не добрался, а вот ОРВИ подхватили 13744 жителя Иркутской области. Среди заболевших больше всего детей до 14 лет - 9681. Оно и понятно - ребята контактируют друг с другом в образовательных учреждениях, вот и заражаются инфекциями, которые передаются воздушно-капельным путем.

- Если сравнивать с прошлым годом, то цифры будут примерно такие же, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Иркутской области. - Если быть точными, то в 2017-ом в начале октября было 14343 заболевших. Пик сезонных заболеваний мы ждем не раньше зимы. Обычно это происходит в феврале. Но иногда и в декабре.

К началу зимы обычно фиксируют и первые случае заболевания гриппом (от обычной простуды он отличается тем, что протекает в более сложной форме и может вызвать осложнения). Поэтому специалисты советуют поставить вакцину себе и ребенку.Сделать это еще не поздно. Защитный эффект после прививки, как правило, наступает через 8-12 дней и сохраняется до 12 месяцев

Каждую неделю подводят статистику. По последним данным, защитили себя от гриппа почти 45 тысяч сибиряков. Меньше, чем в прошлом году тогда к этому времени привились 673563 человек.

И, конечно, традиционно эпидемиологи советуют не только не тянуть с прививкой, но и вовремя обращаться к врачам при первых признаках заболеваний.

- Не сидите дома с кашлем, температурой и ознобом, - призывают в Роспотребнадзоре. - Вызывайте врача на дом или отправляйтесь в поликлиннику.