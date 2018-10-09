Религиозная община из Иркутска, добывающая биткоины, подала иск в суд из-за счета за электричество

СЕГОДНЯ 13:53 2018-10-09T13:53:11+03:00

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Религиозная организация из Иркутска подала иск в Арбитражный суд на энергосбытовую компанию. Руководство организации посчитало, что ей незаконно выставили счет за электричество в 1,1 миллион рублей. Компания, в свою очередь сообщила, что евангелисты занимаются добычей биткоинов — майнингом.

Выяснилось, что в 2017 году организации заключили договор на отпуск электроэнергии на установки в нежилом здании на Ширямова. По нему евангелисты должны были платить по общим для населения тарифам, но организацию причислили к предприятиям. В мае 2017 года объем энергопотребления заметно возрос. Посетив помещение, специалисты энергосбытовой компании увидели серверную станцию и изменили тариф за пользование энергией. Церковь решила, что это – необоснованное обогащение.

В то же время, в общине не стали отрицать факт увеличения энергопотребления, пояснив, что это связано с печатью религиозной литературы. После того, как энергетики предоставили доказательства в виде фотографий станции, арбитражный суд встал на сторону энергосбытовой компании, и отклонил иск.