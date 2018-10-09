СЕГОДНЯ 15:48 2018-10-09T15:48:40+03:00

До конца года в Иркутске сдадут еще три новых детских сада. Фото: администрация Иркутска.

Изменить размер текста: A A

Строительство еще трех новых детских садов будет завершено в Иркутске до конца 2018 года. Напомним, ранее в нашем городе уже сдали в эксплуатацию два садика.

Ну а пока продолжаются работы в одном из самых крупных дошкольных учреждений на 350 мест в микрорайоне Ново-Ленино. Там обустраивают внутренние инженерные коммуникации, фасад, устанавливают окна, витражи, ограждения, и благоустраивают территорию. Кроме групповых комнат в детском саду появится бассейн, спортивный и музыкальный залы, компьютерный класс, методический и медицинский кабинеты, и пищеблок.

- Ну а на улице Касаткина в Свердловском округе строят новый корпус детского сада №132. Там уже заканчивают кирпичную кладку внутренних стен, идут работы по обустройству внутренних и наружных коммуникаций. Также строится детский сад на 110 мест на улице Бурденко в Октябрьском округе, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.