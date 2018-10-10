2018-10-10T02:47:22+03:00
Спорт

Долгожданная победа: ХК «Ермак» обыграл «Торпедо» в Усть-Каменогорске

Судьба встречи решилась в дополнительное время
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Долгожданная победа: ХК «Ермак» обыграл «Торпедо» в Усть-Каменогорске. Фото: Татьяна ГЛЮК.Долгожданная победа: ХК «Ермак» обыграл «Торпедо» в Усть-Каменогорске. Фото: Татьяна ГЛЮК.
Изменить размер текста:

Произошло то, чего так долго ждали ангарские болельщики – победа «Ермака»! В Усть-Каменогорске «оранжевые» в дополнительное время обыграли «Торпедо» со счетом 2:1. Таким образом наша команда прервала серию из поражений в Высшей хоккейной лиге.

Все шайбы в основное время были забиты в первом периоде. На первых минутах хозяева льда вышли вперед благодаря точному броску Никиты Куракина. Но буквально через пять минут ангарчане восстановили равновесие усилиями Владислава Бойко.

Больше в основное время команды не порадовали зрителей заброшенными шайбами, и встреча перетекла в овертайм, в котором удача улыбнулась «Ермаку». Победный бросок на счету Анатолия Раенко.

В приподнятом настроении наша дружина отправляется на свой следующий матч ВХЛ в Воскресенск, где 11 октября скрестит клюшки с «Химиком».

Еще больше материалов по теме: «ХК "Ермак" Ангарск»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Команда «Тигры» из Иркутска выступит на чемпионате мира по фитнес-аэробике
До конца года в Иркутске сдадут еще три новых детских сада
Религиозная община из Иркутска, добывающая биткоины, подала иск в суд из-за счета за электричество
ОРВИ 2018 в Иркутской области: с кашлем и температурой слегли почти 14 тысяч сибиряков
В Приангарье рассмотрели вопросы снижения платежей за вывоз коммунальных отходов
Регионы-лидеры по налоговым сборам должны получать грантовую поддержку
Столкновение Mitsubishi и KIA Rio в Иркутске-II: умер один из пострадавших
16 октября в «КП» ежедневной ищите спецвыпуск «Школа жизни - 2018»
Разоружили: у иркутян изъяли около 5 тысяч различных "стволов"
Шубы вне закона: иркутская таможня обнаружила в бутиках около тысячи "нелегальных" шуб
Покупайте ежедневный выпуск «Комсомольской правды» и получайте книгу в подарок
Мошенничество с земельными участками: бывший сотрудник Росреестра с подельниками незаконно оформлял их в собственность
Не пропустите: с 4 по 14 октября - декада подписки на 2019 год
Пристегни ремень: иркутские полицейские проведут рейд на городских дорогах
На одного защитника меньше: «Байкал-Энергия» расторгла контракт с Тимуром Кутуповым
Ангарчанин сбежал из тюрьмы, но был найден через две недели на берегу Байкала
В Иркутской области отремонтировали дорогу Урик –Тихонова Падь
Мужчина из Иркутска хотел продать «Танчики», но стал жертвой мошенника
Дорожный фонд Иркутской области увеличен
В Бюджет Иркутской области-2018 приняты изменения
Деятельность серийного интернет-мошенника пресекли в Чите
Директор турфирмы в Ангарске обманула около 14 человек: она брала деньги, но путевки не предоставляла
Команда «Раисы» из Иркутска набирает группу поддержки на полуфинал Высшей лиги КВН
В Тайшете подростки разгромили сквер: выдернули лавочки и урны
Преподавателя Иркутского университета оштрафовали за взятки
В Иркутской области арестовали водителя, который убил двух человек