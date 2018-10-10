Долгожданная победа: ХК «Ермак» обыграл «Торпедо» в Усть-Каменогорске

СЕГОДНЯ 02:47 2018-10-10T02:47:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Произошло то, чего так долго ждали ангарские болельщики – победа «Ермака»! В Усть-Каменогорске «оранжевые» в дополнительное время обыграли «Торпедо» со счетом 2:1. Таким образом наша команда прервала серию из поражений в Высшей хоккейной лиге.

Все шайбы в основное время были забиты в первом периоде. На первых минутах хозяева льда вышли вперед благодаря точному броску Никиты Куракина. Но буквально через пять минут ангарчане восстановили равновесие усилиями Владислава Бойко.

Больше в основное время команды не порадовали зрителей заброшенными шайбами, и встреча перетекла в овертайм, в котором удача улыбнулась «Ермаку». Победный бросок на счету Анатолия Раенко.

В приподнятом настроении наша дружина отправляется на свой следующий матч ВХЛ в Воскресенск, где 11 октября скрестит клюшки с «Химиком».