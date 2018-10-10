2018-10-10T04:43:57+03:00
Спорт

Команда «Тигры» из Иркутска выступит на чемпионате мира по фитнес-аэробике

Соревнования пройдут с 17 по 20 октября в Нидерландах
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Команда «Тигры» из Иркутска выступит на чемпионате мира по фитнес-аэробике. Фото: предоставлено пресс-службой министерства спорта Иркутской области.Команда «Тигры» из Иркутска выступит на чемпионате мира по фитнес-аэробике. Фото: предоставлено пресс-службой министерства спорта Иркутской области.
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Иркутская команда «Тигры» в составе сборной России отправляется на чемпионат мира по фитнес-аэробике, который с 17 по 20 октября состоится в Лейдене в Нидерландах. Наши спортсмены будут выступать в дисциплине «хип-хоп».

- Путевку на чемпионат мира команда «Тигры» завоевала на чемпионате Европы, который проходил в мае в Праге в Чехии. Тогда иркутяне заняли пятое место, и по итогам чемпионата Европы пять сильнейших команд получили право участвовать в чемпионате мира», - цитирует главного тренера команды «Тигры» Ольгу Лелюк пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

А теперь о составе нашей дружины. Для участия в соревнованиях включены Владимир Бутырин, Лев Кузнецов, Арина и Маргарита Багаевы, Анастасия Игумнова, Дарья Бутакова, Дарья Осипова, и Олеся Новикова.

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