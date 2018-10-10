2018-10-10T06:54:42+03:00
Происшествия

Пожар в Иркутске: сгорел цех по производству бетонных изделий

Пострадавших нет
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Пожар в Иркутске: сгорел цех по производству бетонных изделий. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.Пожар в Иркутске: сгорел цех по производству бетонных изделий. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.
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ЧП на улице 2-я Батарейная в Иркутске произошло в ночь на 10 октября. Около 02.30 часов там загорелся цех по производству бетонных изделий. Уже через несколько минут пожарные прибыли на место, но к этому моменту огонь полностью охватил здание. Потушить пламя удалось только к четырем часам утра.

- Пожар обнаружили слишком поздно, огонь распространился на большую площадь по деревянному каркасу и горючему утеплителю, при этом здание не было обесточено, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Через строение проходили электросети высокого напряжения. Специалисты тут же обесточили здание и примерно спустя час пожар был локализован, угроза распространения была снята.

Добавим, что пострадавших на пожаре нет. Что стало причиной возгорания, предстоит выяснить сотрудникам Испытательной пожарной лаборатории.

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