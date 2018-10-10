2018-10-10T07:44:34+03:00
Общество

Аварию в районе микрорайона "Союз" устранили в Иркутске

Жилые дома не пришлось отключать от водоснабжения
Ольга БУЕВА
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Аварию в районе микрорайона "Союз" устранили в Иркутске. Фото: ДТП-38Аварию в районе микрорайона "Союз" устранили в Иркутске. Фото: ДТП-38
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ЧП произошло сегодня 10 октября в микрорайоне "Союз". Здесь прорвало трубу - огромный фонтан забил ранним утром. Видео уже разлетелось по соцсетям: многие машины не стали разворачиваться и проехали прямо "под душем". Высокий фонтан был виден и на соседних улицах. Иркутяне даже принялись шутить, что для машин устроили бесплатную автомойку.

- При проведении строительных работ в микрорайоне «Союз» подрядной организацией СПб «Союзстрой» был проложен поверхностный временный трубопровод холодного водоснабжения, - рассказали в пресс-службе администрации Иркутска. - Аварийный прорыв трубы произошел в результате механического повреждения по вине подрядчика.

В администрации подчеркнули, что в настоящее время аварию уже устранили. Жилые дома в микрорайоне "Союз" не пришлось отключать от холодной воды. Безопасности жителей ничего не угрожает!

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