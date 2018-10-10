2018-10-10T09:39:18+03:00
Происшествия

Пожар в цехе авиазавода в Иркутске: горел полипропилен

От внимания горожан пожар в цехе авиазавода и появление дымки в небе над зданием предприятия не скроешь [фото, видео]
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Пожар на авиазаводе в Иркутске: снова горел цех на территории. Фото: ДТП38.Пожар на авиазаводе в Иркутске: снова горел цех на территории. Фото: ДТП38.
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Бывает же. Совсем недавно, в июле 2018, стало известно - горит цех авиазавода в Иркутске. Тогда большие клубы черного дыма долго поднимались над зданием, и помещение, в котором все это произошло, пришлось разобрать и отстроить заново. И вот - снова клубы дыма ( уже далеко не такие мощные) появляются в сети - и примерно над тем же зданием. Что случилось?

-В цехе загорелся полипропилен, - объяснила произошедшее пресс-секретарь иркутского авиапредприятия Марина Лукинская. - Он был потушен очень оперативно, буквально в считанные минуты. Ликвидацию пожара взяла на себя соответствующая служба, которая работает при предприятии.

Как сообщают с места происшествия, закрывать форточки из-за распространяющегося дыма жителям авиагородка в этот раз не пришлось. Но кадры и видео пожара сейчас вовсю обсуждают в социальных сетях.

Фото и видео предоставлено группой ДТП38.

Пожар на иркутском авиазаводе 10 октября 2018: горит цех полипропилена.

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