2018-10-10T10:22:58+03:00
Происшествия

12 лет в колонии: житель Тайшета услышал приговор за убийство приятеля

Во время конфликта он схватился за кухонный нож
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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12 лет в колонии: житель Тайшета услышал приговор за убийство приятеля12 лет в колонии: житель Тайшета услышал приговор за убийство приятеляФото: Тимур ХАНОВ
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Не ушел от наказания житель Тайшета, который в феврале 2018 года в алкогольном опьянении зарезал своего знакомого. Трагедия произошла во время ссоры. Вместо того, чтобы решить конфликт на словах, мужчина сразу схватился за кухонный нож, и несколько раз ударил им приятеля в живот. От полученных травм тот скончался на месте. Задержали злоумышленника по горячим следам.

Во время следствия, преступник всячески пытался уйти от наказания, не признавая свою вину. Объяснял он это тем, что во время ссоры, якобы оборонялся от погибшего. Но государственному обвинителю удалось собрать все доказательства его вины. На днях сибиряк услышал окончательный приговор суда.

- Ближайшие 12 лет он проведет в колонии особого режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Кроме того, ему ограничили свободу на два года.

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