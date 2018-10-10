2018-10-10T10:42:01+03:00
Общество

Сергей Сокол и мэр Шелеховского района Максим Модин обсудили перспективы строительства социальных объектов

Новые школы необходимы трем населенным пунктам
Дмитрий НИСИФОРОВ
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Сергей Сокол и мэр Шелеховского района Максим Модин обсудили перспективы строительства социальных объектовСергей Сокол и мэр Шелеховского района Максим Модин обсудили перспективы строительства социальных объектов
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Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Сокол встретился 9 октября с мэром Шелеховского района Максимом Модиным и директором по экологии, качеству и промышленной безопасности Иркутского алюминиевого завода Алексеем Тенигиным. Они обсуждали строительства объектов социальной инфраструктуры дорог, объектов водоснабжения, а также актуальный для муниципалитетов вопрос обращения с отходами.

В первую очередь в Шелеховском районе нужно построить новые школы в крупных селах. А то в Олхе, например, дети учатся в устаревшем здании, в Баклашах действующая школа не вмещает всех в селе детей, и они вынуждены ездить на учебы в город. Также новое учебное заведение необходимо Большому Лугу.

- Шелеховский район сегодня является привлекательным для населения, поэтому возникает необходимость для строительства новых учреждений социальной инфраструктуры, - отметил Сергей Сокол. - К тому же необходимо создавать современные условия для оказания гражданам социальных услуг: в первую очередь дети должны учиться в полностью укомплектованных, комфортных школах и детских садах».

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