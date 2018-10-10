2018-10-10T10:58:41+03:00
Общество

Казна Иркутской области выросла: депутаты ЗС внесли изменения в закон об областном бюджете

2,5 млрд рублей потратят на обеспечение сбалансированности местных бюджетов
Ольга БУЕВА
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Казна Иркутской области выросла: депутаты ЗС внесли изменения в закон об областном бюджетеКазна Иркутской области выросла: депутаты ЗС внесли изменения в закон об областном бюджетеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Сессия ЗС Иркутской области состоялась 8 октября. На ней парламентарии приняли изменения в закон «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания региона.

- Мы говорили об этом ранее, и подтверждаем сегодня действием – в первую очередь дополнительно поступающие доходы будем направлять на помощь территориям, - сказал спикер ЗС Сергей Сокол. - Добавленные средства направим муниципальным образованиям на дошкольное и общее образование - это более 3 млрд рублей. Особо подчеркну, что и в этом году будет реализовано депутатское решение о выплате зарплаты за декабрь в декабре, а не в следующем году. Средства на это есть.

Также Сергей Сокол рассказал, что еще 2,5 млрд рублей потратят на обеспечение сбалансированности местных бюджетов. Больше миллиарда рублей направят на ЖКХ, переселение жителей из ветхого и аварийного жилья. Дополнительные бюджетные инвестиции и средства на капитальный ремонт социальных учреждений, в том числе и расположенных в районах области, составили около 800 млн. рублей. После корректировки утверждены следующие параметры областного бюджета: доходы – 149,6 млрд рублей, расходы – 152,9 млрд рублей, дефицит – 3,3 млрд, что составляет 2,6% от объема собственных доходов.

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