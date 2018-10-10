2018-10-10T11:05:17+03:00
Происшествия

Пожар в Зиме: сгорело деревоперерабатывающее предприятие

Пожар начался внутри одного цехов
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Пожар в Зиме: сгорело деревоперерабатывающее предприятие. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.Пожар в Зиме: сгорело деревоперерабатывающее предприятие. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.
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ЧП в Зиме произошло ранним утром, 10 октября. На улице Лесопильной загорелось деревоперерабатывающее предприятие. Пожарные прибыли на место через несколько минут, но к этому моменту дощатый цех переработки древесины был полностью охвачен огнём на площади 1600 квадратных метров.

- На пожар направили 4 пожарных расчёта. Здание, обшитое металлопрофилем, было разделено на гараж, в котором находился КАМАЗ, и цех по переработке древесины. Нашей задачей было остановить распространение огня, который не успел перейти на пристроенное здание столовой и хранившуюся рядом готовую продукцию, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Справиться с огнем удалось через два часа. Пристрой и пиломатериалы удалось отстоять. Но цех и грузовой автомобиль были уничтожены. Пострадавших нет. Что стало причиной возгорания, выясняют дознаватели. Уже понятно, что пожар начался внутри цеха. Затем огонь быстро распространился на кровлю здания

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