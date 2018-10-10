2018-10-10T11:54:54+03:00
Спорт

Ангарский спортсмен Александр Клевакин завоевал серебро чемпионата мира по греко-римской борьбе среди ветеранов

Соревнования проходили в Перми
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Иркутский спортсмен Александр Клевакин завоевал серебро чемпионата мира по греко-римской борьбе среди ветеранов. Фото: предоставлено пресс-службой министерства спорта Иркутской области.Иркутский спортсмен Александр Клевакин завоевал серебро чемпионата мира по греко-римской борьбе среди ветеранов. Фото: предоставлено пресс-службой министерства спорта Иркутской области.
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Спортсмен из Ангарска Александр Клевакин завоевал серебряную медаль чемпионата мира по греко-римской борьбе среди ветеранов. Второе место сибиряк взял на соревнованиях, которые проходили с 5 по 7 октября в Перми.

- Александр Клевакин выступал в весовой категории 78 кг в дивизионе «А» – 35-40 лет. В полуфинале он одержал победу над соперником из Финляндии. Ну а в решающей схватке, уступил борцу из Молдовы, - сообщили в пресс-службе министерства спорта Иркутской области.

Добавим, что сейчас Александр Клевакин, который является мастером спорта России работает тренером-преподавателем по греко-римской борьбе в ангарской детско-юношеской спортивной школе «Сибирь».

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