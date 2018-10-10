Еще одна победа перед Кубком мира: «Байкал-Энергия» обыграла шведский УНИК в товарищеском матче

СЕГОДНЯ 13:21 2018-10-10T13:24:00+03:00

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Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» одержали вторую крупную победу подряд в товарищеском матче. В шведской Упсале бело-синие всухую разгромили клуб УНИК со счетом 7:0. Эта игра прошла в рамках подготовки нашей команды к Кубку мира, который состоится с 11 по 14 октября в шведском Сандвикене.

Матч проходил в два тайма по 30 минут, вместо привычных 45. В первом отрезке наши парни отправили в ворота шведов три мяча. Один раз отличился Евгений Волгужев, дважды Тимофей Безносов. УНИК распечатать ворота Григория Лапина так и не смог. То же самое произошло и во втором отрезеке, забивали только иркутяне. Мячи на свой счет записали все тот же Евгений Волгужев, а также Руслан Тремаскин, Иван Нечаев и Никита Белошицкий.

Уже 11 октября «Байкал-Энергия» проведет первый матч Кубка мира. Соперником бело-синих станет «Бруберг» из шведского города Сёдерхамн. Начало встречи в 18:45 по иркутскому времени.