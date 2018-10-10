2018-10-10T15:30:43+03:00
Происшествия

Пытались продать картофель через интернет: двое иркутян попались на удочку мошенников

Перед «покупкой» аферисты попросили перевести им деньги
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Пытались продать картофель через интернет: двое иркутян попались на удочку мошенниковПытались продать картофель через интернет: двое иркутян попались на удочку мошенниковФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Мошенники продолжают обманывать доверчивых жителей Иркутской области. За сутки на удочку аферистов попались два иркутянина, которые пытались продать картофель через интернет.

Первым злоумышленникам поверил 62-летний пенсионер. Ему позвонил неизвестный и попросил привезти несколько кулей к причалу на проспекте Жукова в Иркутске. Дальше последовала классика жанра. Лже-покупатель убедил продавца купить ему по дороге алкоголь и перевести на счет деньги, которые при встрече он обязательно вернёт. Доверчивый пожилой иркутянин поверил, и лишился 39 тысяч рублей. Другой продавец сельскохозяйственных культур по такой же схеме лишился 8 тысяч рублей.

- Еще раз призываем к бдительности при разговоре с незнакомыми людьми по телефону, либо через социальные сети, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Перед перечислением денег неизвестным, пенсионерам следует немедленно связаться с близкими людьми или знакомыми и рассказать им об этом.

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