Пытались продать картофель через интернет: двое иркутян попались на удочку мошенников
Мошенники продолжают обманывать доверчивых жителей Иркутской области. За сутки на удочку аферистов попались два иркутянина, которые пытались продать картофель через интернет.
Первым злоумышленникам поверил 62-летний пенсионер. Ему позвонил неизвестный и попросил привезти несколько кулей к причалу на проспекте Жукова в Иркутске. Дальше последовала классика жанра. Лже-покупатель убедил продавца купить ему по дороге алкоголь и перевести на счет деньги, которые при встрече он обязательно вернёт. Доверчивый пожилой иркутянин поверил, и лишился 39 тысяч рублей. Другой продавец сельскохозяйственных культур по такой же схеме лишился 8 тысяч рублей.
- Еще раз призываем к бдительности при разговоре с незнакомыми людьми по телефону, либо через социальные сети, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Перед перечислением денег неизвестным, пенсионерам следует немедленно связаться с близкими людьми или знакомыми и рассказать им об этом.