2018-10-11T03:24:02+03:00
Общество

Иркутянина обязали снести капитальный гараж, построенный самовольно

О гараже стало известно, когда потребовалось устранить аварию на теплосетях
Дмитрий НИСИФОРОВ
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Иркутянина обязали снести капитальный гараж, построенный самовольноИркутянина обязали снести капитальный гараж, построенный самовольноФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Житель Иркутска самовольно построил капитальный гараж в микрорайоне Юбилейный. Быть может, это могло оставаться тайной долгое время, но на участке рядом с хранилищем авто случилась коммунальная авария. Энергетики не смогли ее устранить и обратились в городскую администрацию за помощью.

- На запрос администрации комитет по градостроительной политике администрации Иркутска сообщил, что разрешение на строительство и на ввод в эксплуатацию данного гаража не выдавались, - сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда Иркутска.

Более того! Оказалось, что возведенный гараж находится в охранной зоне тепловых сетей. Городские власти подали иск в суд на собственника гаража с требованием снести постройку. Мужчина дело проиграл и теперь в течение двух недель обязан исполнить решение суда.

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