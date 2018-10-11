2018-10-11T05:09:05+03:00
Общество

Иркутская область перейдет на цифровое телевидение в начале 2019 года

Сейчас жителям региона доступны десять цифровых телеканалов и три радиоканала
Дмитрий НИСИФОРОВ
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Иркутская область перейдет на цифровое телевидение в начале 2019 годаИркутская область перейдет на цифровое телевидение в начале 2019 года
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Иркутская область полностью перейдет на цифровое телевидение в январе 2019 года. Сделано это будет в рамках федеральной программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы».

В нашем регионе уже создана сеть цифрового эфирного телевещания из 152 передающих станции. Ими будет охвачено 96,8 процентов населения области. А стопроцентный охват планируется достигнуть с помощью неэфирных способов распространения телесигнала.

- В населенных пунктах, расположенных вне зоны цифрового эфирного наземного вещания, проживает 3,2 процента населения области, а это 562 населенных пункта, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - Там предполагается обеспечение телевизионного сигнала с помощью спутникового вещания.

Жителям этих территорий придется купить спутниковое приемное оборудование. А тем, кто находится в зоне покрытия цифрового вещания, для приема сигнала понадобиться антенна дециметрового диапазона, телевизор или телеприставка, поддерживающие стандарт DVB-T2.

Отметим, что в Иркутской области доступны десять цифровых телеканалов и три радиоканала.

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