2018-10-11T05:43:51+03:00
Происшествия

Ущерб от лесных пожаров в Иркутской области сократился в шесть раз в 2018 году

Ситуация улучшилась благодаря авиамониторингу
Дмитрий НИСИФОРОВ
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Ущерб от лесных пожаров в Иркутской области сократился в шесть раз в 2018 годуУщерб от лесных пожаров в Иркутской области сократился в шесть раз в 2018 годуФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Ущерб от лесных пожаров в Иркутской области в 2018 году снизился в 5,8 раза по сравнению с данными 2017 года. И это не случайно. Нынешний пожароопасный сезон оказался короче почти на месяц да и количество очагов снизилось в 1,7 раз.

По мнению министра лесного комплекса региона Сергея Шеверды, ситуация улучшилась, потому что на авиамониторинг лесопожарной обстановки изначально был заложен необходимый объем средств.

– В этом году кратность патрулирования была увеличена практически до нормативной, - отметил он. - Финансирование на это было выделено как из федерального, так и из областного бюджетов. Министерству лесного комплекса на авиапатрулирование изначально было выделено 135 миллионов рублей, что позволило нам к началу пожароопасного сезона арендовать до его окончания девять легкомоторных воздушных судов, пять самолетов Ан-2 и шесть вертолетов Ми-8.

Кроме того, в Казачинско-Ленском районе построили пожарно-химическую станцию. Благодаря этому при одинаковом количестве лесных пожаров в 2017 и 2018 годах их площадь сократилась в 57,6 раз. А также власти региона стали активно сотрудничать с волонтерами.

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