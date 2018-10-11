Победа над лидером на последних секундах: ФК «Зенит» в гостях обыграл омский «Иртыш»

СЕГОДНЯ 05:51 2018-10-11T05:59:28+03:00

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Футболисты иркутского «Зенита» одержали фантастическую волевую победу в очередном матче ПФЛ. Наши парни сенсационно обыграли в Омске лидера турнирной таблицы «Иртыш» со счетом 2:1.

При этом по ходу игры иркутянам пришлось отыгрываться. Уже на 8-й минуте в ворота «Зенита» был назначен пенальти. К точке подошел Андрей Разборов, который уверенно разобрался с голкипером Ильей Кунгуровым. Омичи вели в счете практически до конца матча, пытаясь удержать преимущество, но сделать этого не смогли. За 15 минут до финального свистка зенитовцы сравнивают счет усилиями Василия Чиюрова. Когда казалось, встреча идет к боевой ничьей, в шок омских болельщиков, да и футболистов поверг игрок «Зенита» Аркадий Бондаренко, который отправил мяч в ворота «Иртыша» на 6-й добавленной к матчу минуте. После этого наши футболисты устроили на поле победную кучу-малу. Победа, которая станет одним из ярких моментов этого сезона.

Набрав 15 очков, «Зенит» уверенно закрепился на 3-й строчке в турнирной таблице, и в отличном настроении готовится к следующему матчу. Уже 13 октября иркутянам играть в Барнауле с «Динамо».