В Усть-Илимске 15 жильцов дома остались без воды и тепла из-за принципиальной соседки

СЕГОДНЯ 07:00 2018-10-11T07:00:57+03:00

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Один из домов в Усть-Илимске остался без воды и тепла на целый месяц. Чтобы вернуть 15 жильцам блага цивилизации, необходимо было отремонтировать протечки труб и стояка в одной из квартир. Проблема заключалась в том, что хозяйка никого домой пускать не собиралась.

Сотрудники ЖКХ обратились с иском в суд и выиграли дело. Женщину обязали предоставить доступ сантехникам в квартиру. Однако на этом истории не закончилась. Судебный пристав поехал «в гости» к принципиальной сибирячке, но дверь она ему не открыла.

- Для надлежащего исполнения решения суда судебные приставы совместно с представителями ЖКХ и участковым полиции приняли решение о вскрытии помещения за счет взыскателя, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. – Хозяйку квартиры известили о дате и времени проведения исполнительных действий, разместив уведомление на ее входной двери.

Женщина решила схитрить. За несколько часов до вторжения в ее жилье, вызвала сантехников, впустила внутрь, но начать ремонт не дала. Выгнала сотрудников ЖКХ из квартиры и назад не пускала. Как раз в это время прибыли судебные приставы для взлома замка. И еще раз попробовали уговорить женщину добровольно предоставить доступ в помещение. В итоге она сдалась. На ремонт ушло несколько часов, тепло и вода вернулась в дом.