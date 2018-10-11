СЕГОДНЯ 09:45 2018-10-11T09:45:45+03:00

Водителя «Тойоты Лэнд Крузер», устроившего смертельное ДТП в Иркутске, арестовали на два месяца

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Суд избрал меру пресечения для 41-летнего водителя «Тойоты Лэнд Крузер», устроившего смертельное ДТП в Иркутске. Мужчину арестовали на два месяца, пока длится расследование уголовного дела за убийство.

Напомним, днем 8 октября на улице Мира лоб в лоб столкнулись автомобили «Киа» и «Митсубиси». В аварии пострадали четверо человек. С различными травмами их увезли в больницу. На следующий день 27-летний водитель японской иномарки скончался. Полицейские выяснили, что ДТП случилось из-за водителя «Тойоты Лэнд Крузер».

- По версии следствия, он, двигаясь в попутном направлении с легковым автомобилем «Киа», умышленно столкнул последний на встречную полосу, в результате чего произошло ДТП, - сообщили в СУ СК России по Иркутской области.

Однако с места происшествия он скрылся. Сотрудникам уголовного розыска и инспектора ДПС удалось найти мужчину и задержать. Оказалось, предполагаемый виновник уже был судим за имущественные преступления и преступления против личности.

Сейчас по уголовному делу будет проводится авто-техническая судебная экспертиза.