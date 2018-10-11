Администратор иркутского ресторана перевел деньги мошеннику, который обещал устроить банкет
За помощью в полицию обратилась 29-летняя администратор иркутского ресторана. Она пожаловалась на то, что стала жертвой мошенника.
Как выяснили оперативники, в ресторан позвонил мужчина и заказал праздничный банкет. Во время разговора ему удалось убедить администратора перевести на счет 55 тысяч рублей. Мужчина пообещал вернуть их при встрече. Однако в назначенное время он не пришел и телефон выключил.
- По данному факту возбуждено уголовное дело за мошенничество, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Полицейские разыскивают подозреваемого и просят граждан не доверять незнакомцам и не отправлять им крупные суммы денег.