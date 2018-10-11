Иркутянка через суд заставила батутный парк выплатить компенсацию за травму ее сына

СЕГОДНЯ 12:53 2018-10-11T12:53:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В марте 2018 года в одном из батутных парков Иркутска тяжелую травму головы получил ребенок. Он ударился о борт во время прыжков. Инструктор в это время находилась в другом конце зала и за детьми на аттракционе не смотрела. Это стало поводом для матери пострадавшего подать иск в суд и дело она выиграла.

После происшествия ребенка на скорой увезли в больницу. Там сделали рентген, дали обезболивающее и наложили три шва. Мальчик вынужден был лечиться вместо того, чтобы ходить на уроки. А потом ему потребовалась еще и помощь школьного психолога. Ребенок боялся, что над ним станут смеяться одноклассники из-за выстриженных вокруг раны волос.

- Представитель батутного парка исковые требования не признал, - сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда Иркутска. – Он сослался на то, что мать заявила, что двое ее детей будут под ее присмотром. Поэтому инструктор к ребенку приставлен не был. Соответственно, травма получена вследствие недосмотра самой матери.

Но никаких доказательств вины детей, либо же их матери представлено не было. Поэтому владельца батутного парка обязали выплатить семья пострадавшего 45 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и еще 5 тысяч рублей штрафа.