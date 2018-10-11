2018-10-11T15:00:16+03:00
Общество

Движение по улице Трудовая в Иркутске частично перекроют на полмесяца

На участке от улицы Зверева до переулка Атласова будет прокладываться водопроводная сеть
Дмитрий НИСИФОРОВ
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Движение по улице Трудовая в Иркутске частично перекроют на полмесяцаДвижение по улице Трудовая в Иркутске частично перекроют на полмесяцаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Движение автомобилей на улице Трудовая в Иркутске частично закроют с 20 октября до 5 ноября.

- На участке от улицы Зверева до переулка Атласова будут проводиться работы по устройству водопроводной сети, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

Напомним, что вечером 10 октября рабочие досрочно завершили работы на объездной дороге Первомайский-Университетский. Планировалось, что они продлятся с 29 сентября с 14 октября, однако все было готово на четыре дня раньше. Для жителей левого берега это стало большим счастьем, ведь в период реконструкции дороги практически каждое утро они вынуждены были стоять в пробках.

Но похожая проблема на улице Трудовая возникнет вряд ли, ведь в том районе есть много путей объезда.

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